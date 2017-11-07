يوسف الثنيان: بدعم الجماهير.. الهلال سيتوج بكأس آسيا

الرياض - الرياضية | Tuesday, 07 November 2017 - 23:36 pm

أرجع يوسف الثنيان لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقاً، نتيجة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 والذي يستضيف فيه الهلال نظيره أوراوا الياباني للجماهير الهلالية، موضحاً أنه متى ما قامت الجماهير الهلالية بدورها بكثافة الحضور والتفاعل والتشجيع سيعكس هذا على نتيجة المباراة.



وقال يوسف الثنيان لـ "الرياضية": "المباراة ستكون صعبة على الطرفين، لكن ثقتي باللاعبين لاحدود لها، وأتمنى لهم التوفيق".



وأضاف الثنيان: "الجهاز الفني في الهلال على أعلى مستوى، وكذلك الجهاز الإداري، وإن شاء الله يكون الفوز حليفنا".



وعن إمكانية حضوره للنهائي الآسيوي، قال: "حضرت مباريات الهلال في الدوري المحلي، كيف لا أحضر للهلال في نهائي دوري أبطال آسيا".



كما أكد يوسف الثنيان، أنه ليس هناك فريق في آسيا يستطيع هزمية الهلال إذا كان في قمة عطائه، مشيراً أن الفريق الياباني ليس سهلاً، لكن باستطاعة الهلال التغلب عليه بسهولة.