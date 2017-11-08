البياوي ممنوع من دوري المحترفين

الدمام - خالد الشايع | Wednesday, 08 November 2017 - 00:00 am

تقف التعديلات التي أقرها الاتحاد السعودي لكرة القدم في الثاني والعشرين من يونيو الماضي، حجر عثرة في طريق بقاء التونسي ناصيف البياوي في دوري المحترفين السعودي، وتنص التعديلات على “عدم السماح للمدربين الأجانب الملغاة عقودهم بالتدريب في نفس الدرجة أو الأعلى خلال نفس الموسم، فيما تعطى فرصة للمدرب الوطني مع منع التدوير”.

وبحسب الأنظمة الجديدة، لن يكون بإمكان البياوي في حال قرر البقاء في الدوري السعودي سوى التعاقد مع أحد أندية دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر في اتحاد الكرة، أن القرار صدر بهدف وضع حد لتلاعب المدربين في عقودهم، من أجل الانتقال لأندية أخرى، الأمر الذي تسبب في بعض المشاكل بين الأندية.

وكان المدرب التونسي الذي ألغت إدارة القادسية عقده قبل نحو أسبوع ضمن خيارات إدارة أحد، لتعويض الوطني عبدالوهاب الحربي، الذي اتفق مع الإدارة على عدم الاستمرار مع الفريق، غير أن البياوي، نفى لـ"الرياضية" أن يكون دخل في مفاوضات مع إدارة أحد، أو أي ناد سعودي آخر، وغادر البياوي أمس الثلاثاء السعودية بتأشيرة "خروج وعودة”، بهدف العودة لاستلام مستحقاته من القادسية.