ذهبية سباحة الشرطة العالمية .. سعودية

ابوظبي ـ الرياضية | Wednesday, 08 November 2017 - 00:00 am

توج منتخب قوى الأمن الداخلي السعودي بذهبية سباحة دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة في مدينة أبوظبي.

وجاءت الذهبية السعودية بواسطة السباح يوسف حبيب بوعريش الذي خطف المركز الأول في سباق 50 مترا فراشة بزمن 25.58 ثانية.

ونالت سلوفينيا الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى المنتخب الإماراتي.

وتتواصل منافسات الدورة التي يشارك فيها 1000 رياضي من 44 دولة حتى 10 نوفمبر الجاري.

ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه لمنتخب قوى الأمن السعودي على مستوى العالم.

من جهته، رفع اللواء الدكتور محمد المرعول رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، اسمى التهاني والتبريكات إلى الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، بمناسبة هذا الإنجاز الكبير.. وقال المرعول" نبارك لوزير الداخلية ونثمن دعمه واهتمامه الدائم في جميع قطاعات وزارة الداخلية ".

وأضاف:" نقدر كل الجهود التي بذل بهذا الشأن وإن شاء الله تكون بداية قوية نحو مزيد من الإنجازات العالمية".

من جانبه، عبر العقيد سلطان الودعاني الأمين العام للاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي عن سعادته لتحقيق هذا الإنجاز قائلا:" الذهبية العالمية ، مصدر فخر واعتزاز لكل رياضيي الوطن"

وأكد الودعاني أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهد وعمل جماعي على كافة الأصعدة ، مشيرا أن البطل يوسف بوعريش نجح في ترجمة ذلك بتحقيقه الذهب واستطاع تشريف الوطن في هذا المحفل العالمي".