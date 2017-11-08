الريشة الطائرة تختتم منافساتها

الدمام ـ الرياضية | Wednesday, 08 November 2017 - 00:00 am

قررت اللجنة السعودية للريشة الطائرة بالتعاون مع وزارة التعليم إطلاق بطولة الريشة الطائرة للمرحلة المتوسطة والتي تحتضنها مدينة الباحة وتنطلق فعالياتها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري وتستمر حتى السابع والعشرين من نفس الشهر.

وستشارك إدارة التعليم بـ ١٦ فريقا يمثلون مختلف مناطق السعودية على مستويين حيث ضم المستوى الأول مدن الرياض وجدة والشرقية و مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة والأحساء والمجمعة فيما ضم المستوى الثاني الحدود الشمالية وعنيزة وجازان والرس وتبوك والجوف وحائل وينبع.