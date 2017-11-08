اختتام بطولة الصغار في وادي الدواسر

وادي الدواسر ـ واس | Wednesday, 08 November 2017 - 00:00 am

اختتمت منافسات تصفيات المجموعة الرابعة للبطولة الرياضية للصغار التي نظمتها وزارة التعليم واستضافتها إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، بمشاركة 150 طالباً ومعلماً، يمثلون خمس إدارات تعليمية.

وحقق فريق تعليم الأحساء بطولة كرة القدم، وبطولة كرة اليد، وحقق تعليم وادي الدواسر بطولة ألعاب القوى والجمباز، فيما حقق جائزة الفريق المثالي فريق تعليم القريات وشهد الحفل الختامي حضور صقر الصقر مدير التعليم في وادي الدواسر ، ومجدي الصبيحي مدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة حفل التتويج.

وأكد الصبيحي، أهمية المنافسات في إشباع حاجات الطلاب، وبث روح المنافسة والتميز في مناخ تربوي آمن، وتنمية الفكر الرياضي الواعي، واكتشاف المواهب وإعدادهم كرافد للرياضة الوطنية وبناء شخصية الطالب المتزن لخدمة الدين والمجتمع والوطن.