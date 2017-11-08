هادي بكر: تفكيرنا في أولمبياد 2020

الدمام ـ حسام النصر | Wednesday, 08 November 2017 - 00:00 am

عبر العميد هادي بكر رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى عن سعادته بالإنجاز الذي حققه المنتخب السعودي للناشئين في البطولة العربية للناشئين والتي حققها الأخضر السعودي في تونس.

وقدم رئيس اتحاد القوى التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما حققه الأبطال في المحفل العربي الذي شهد ‏مشاركة 14 دولة عربية بالإضافة لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية ‏السعودية على تهنئته للأبطال.

وأضاف: " وضعنا خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة من أجل أن نكون متواجدين في أولمبياد 2020م وآسياد 2022م .