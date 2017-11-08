الهيئة الملكية تطلق أنشطتها المسائية

الجبيل ـ واس | Wednesday, 08 November 2017 - 00:00 am

أطلقت الهيئة الملكية في الجبيل ممثلة بإدارة الخدمات التعليمية خطتها لبرامج الأنشطة المسائية للعام الدراسي الجاري والتي انضم إليها مع انطلاقتها لهذا العام أكثر من 600 طالب من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وحرصت إدارة الخدمات التعليمية على تنوع البرامج المقدمة، حيث تشتمل الأنشطة المسائية على برامج كثيرة، منها برنامج "واعد" للإعداد القيادي، والخوارزمي الصغير، واللغة الإنجليزية بالممارسة، ونجوم، والسباحة، وحروفي، والإلقاء والارتجال، ومهاري، والدفاع عن النفس، ومجتمعي في مدرستي .