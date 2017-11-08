النور يقصي الخليج من كأس سلطان

الدمام ـ الرياضية | Wednesday, 08 November 2017 - 00:00 am

تأهل فريق النور الأول لكرة اليد لدور الثمانية في بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد عقب فوزه على الخليج بنتيجة 28ـ26 في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام بحضور محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد.

وشهد اللقاء تنافسا كبيرا رغم سيطرة أصحاب الخبرة النور على التقدم منذ انطلاق المباراة إلا أن السجال كان مستمرا وسط تألق الدولي محمد السالم حارس النور الذي استطاع التصدي لأكثر من رمية ٧ أمتار وساهم في انتهاء الشوط الأول بتقدم النور ١٣ـ١٠.

الشوط الثاني لم يختلف في بدايته إذ واصل النور في التقدم و الحفاظ على فارق الأهداف لكن سرعان ما عاد الخليج ليخطف التعادل في الدقيقة ١٠ بنتيجة ١٨ـ ١٨ ولكن لاعبي النور استطاعوا العودة للقاء وتحقيق ما يبحثون عنه من خلال التعامل مع المباراة بالخبره التي يمتلكها لاعبوه.