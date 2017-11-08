منصور بن خالد يهنئ أبطال الكاراتيه

الرياض ـ واس | Wednesday, 08 November 2017 - 00:00 am

التقى الأمير منصور بن خالد بن عبدالله سفير خادم الحرمين الشريفين في إسبانيا بالدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه عضو المكتب التنفيذي الدولي في مقر السفارة

وقدم الأمير منصور بن خالد التهنئة لأفراد ولاعبي بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه بمناسبة الإنجاز الذي حققه أخضر الكاراتيه في بطولة العالم العاشرة للكاراتية للناشئين والشباب وتحت 21عاماً التي أقيمت في مدينة تنيرفي الإسبانية بمشاركة "161" دولة وحقق الأخضر السعودي خلالها ميداليتين بواقع ذهبية عن طريق نواف المالكي وبرونزية عن طريق سند سفياني.