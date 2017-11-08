أخضر الصالات يصل بانكوك

الدمام ـ حسام النصر | Wednesday, 08 November 2017 - 00:00 am

وصلت أمس الثلاثاء بعثة المنتخب السعودي لكرة الصالات للعاصمة التايلاندية بانكوك استعداداً للمشاركة في تصفيات غرب آسيا التي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 10 حتى 12نوفمبر الحالي المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقبلة 2018 في الصين. و كان في استقبال بعثة أخضر قدم الصالات حمد القبيسي مسئول الشئون الإعلامية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك.

ويجري المنتخب السعودي اليوم الأربعاء أول تدريباته على صالة بانكوك الدولية التي ستحتضن مباريات التصفيات تحت إشراف البلجيكي إيفينس هيرمانس مدرب المنتخب السعودي للصالات استعداداً لمواجهة المنتخب الإماراتي في افتتاح مباريات التصفيات .