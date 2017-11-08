الفتح والرائد والتعاون والنصر يباركون للأخضر الشاب التأهل الآسيوي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 08 November 2017 - 22:17 pm

قدمت أندية الدوري السعودي للمحترفين عبر حساباتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التهنئة للاعبي الأخضر الشاب، بمناسبة تأهلهم إلى نهائيات كأس آسيا 2018 في إندونيسيا، بعد انتصار المنتخب على نظيره اليمني اليوم الأربعاء 2-1 في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.



وكان أول المبادرين في تهنئة الأخضر الشاب في تويتر نادي الفتح، حيث كتب: "مبروك لأخضرنا الشاب التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018".



فيما ذكر التعاون في حسابه بتويتر: "التعاون يُبارك لمنتخبنا الشاب تأهله لنهائيات كأس آسيا 2018م. ألف ألف مبروك وإلى مزيد من الإنجازات بإذن الله".



في حين شارك حساب النصر فرحة الأخضر الشاب بهذا التأهل قائلاً: "ألف ألف مبروك لمنتخبنا الوطني لكرة القدم لدرجة الشباب التأهل رسمياً إلى نهائيات كأس آسيا، إنجازات الوطن تتواصل، ألف مبروك للكرة السعودية".



وبارك حساب الرائد للأخضر الشاب، قائلاً: "إدارة نادي الرائد تبارك لمنتخبنا الوطني لدرجة الشباب بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، إنجازات رياضة الوطن تتواصل، ومزيد من الإنجازات بإذن الله".