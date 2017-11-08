دياز يتخلف عن موعد إدارة الهلال في معسكر أبوظبي

أبوظبي - الرياضية | Wednesday, 08 November 2017 - 22:49 pm

تخلف الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن تدريبات فريقه في معسكره الإعدادي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعداداً لذهاب النهائي الآسيوي يوم 18 نوفمبر، حيث غادر الأرجنتيني بعد مواجهة الشباب الدورية بسبب ظروف عائلية إلى بلاده، مستغلاً فترة توقف المنافسات بسبب أيام "فيفا"، على أن يقود تدريبات اليوم الأربعاء حسب ما أعلنته إدارة النادي العاصمي، إلى أنه لم يحضر حتى الآن، إذ قاد ايمليانو ابن دياز ومساعده تدريبات الفريق الهلالي خلال فترة غيابه طوال الأيام الماضية.



على الصعيد الميداني، استأنف الفريق العاصمي تدريباته اليوم على فترتين صباحية ومسائية؛ وتركّزت الحصة التدريبية الصباحية على الجوانب البدنية، حيث قسم الجهاز الفني الفريق إلى مجموعتين، أجرت كل مجموعة تدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني بمقر إقامة البعثة في أبوظبي فيما اشتمل المران المسائي على النواحي البدنية والفنية.



وعلى ذات الصعيد، واصل الثلاثي حسن كادش وعبدالله الحافظ ومجاهد المنيع برامجهم العلاجية والتأهيلية المعدة لهم مسبقاً.