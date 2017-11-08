الأخضر يصل لفيسيو لمواجهة البرتغال

فيسيو - الرياضية | Wednesday, 08 November 2017 - 22:31 pm

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء إلى مدينة فيسيو البرتغالية، استعداداً لخوض لقاءه الودي الثاني في المعسكر الإعدادي أمام البرتغال بعد غدٍ الجمعة، وكانت البعثة السعودية قد غادرت لشبونة ظهر اليوم بعدما أجرى الأخضر حصته التدريبية.



وكان الأخضر السعودي فاز يوم أمس في أولى مبارياته الودية في معسكر لشبونة أمام منتخب لاتفيا بهدفين مقابل لا شيء سجلها علي الزقعان ومختار فلاتة.

من جهة أخرى، أراح الأرجنتيني باوزا مدرب المنتخب السعودي اللاعب سلمان الفرج لليوم الثاني على التوالي، لحين ظهور نتائج أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت له، وذلك بعد الآلام التي لحقت به أول أمس في عضلة الساق ومنعته من خوض اللقاء الودي أمام لاتفيا.