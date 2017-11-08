ولي العهد يوجه بإنشاء مضمار خاص لسباقات الهجن في القرية السعودية للإبل

الرياض- واس | Wednesday, 08 November 2017 - 23:23 pm

وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل بتنفيذ سباقات الهجن لهذا العام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وإنشاء مضمار خاص لذلك بأعلى المستويات في القرية السعودية للإبل.



وتأتي توجيهاته تجسيدًا للرعاية الملكية الكريمة لرياضة الهجن والرياضات التراثية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - والعناية الخاصة التي يوليها ولي العهد لقطاع الإبل وتطويره وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها.