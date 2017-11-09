اليوم.. الشباب يحول 1.6مليون مستحقات باتشيكو

الرياض ـ علي الحدادي | Thursday, 09 November 2017 - 00:00 am

تحول إدارة نادي الشباب اليوم الخميس مبلغ 1.6 مليون دولار إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفــا"، تمثــل مستحقات مـدرب الفريـق الســابق البرتغالي باتشيكو وذلك عن طريق محامي النـــادي، بعد أن تكفل تركي آل الشــيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بدفع المبلغ لإدارة النادي.

وكان الاتحـــاد الدولي لكرة القدم هدد نادي الشباب بخصم 6 نقاط من رصيد نقاطه في الدوري في حال عدم السداد، بعد أن ألزمته محكمة CAS بسداد المبلغ.

وتقدم طلال آل الشــيخ، رئيس النادي نيابة عن أعضــاء مجلسي الإدارة والشـــرف وجماهير النادي، بالشــكر والتقدير لرئيــس مجلـس إدارة الهيئة العامة للرياضة على الدعم المالي الذي تلقته خزينة النـادي "3 ملايــين ريــال"، وقال: "إن هذا الدعم يأتي في أصعب وأحلك الظروف التي يعيشها النادي وهو يواجه التهديد بخصم النقاط والتهبيط من قبل "فيفا".