تعليم القصيم يكافح التعصب

بريدة ـ واس | Thursday, 09 November 2017 - 00:00 am

شددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم، على أهمية تطبيق وتنفيذ الأساليب الوقائية من آثار التعصب الرياضي، موصية قادة المدارس بتشكيل لجان مدرسية برئاستهم وعضوية المرشد الطلابي ورائد النشاط ومعلمي التربية البدنية واللغة العربية.

وتعنى اللجان بإقامة برامج ومناشط توعية للطلاب وأولياء الأمور، تبين آثار التعصب الرياضي وضرورة حماية المجتمع منه، وتأصل القيم الإسلامية في نبذ الفرقة والتعصب والتقليد الأعمى، وترسيخ مبادئ الأخوة والوحدة الوطنية، والحض على التنافس المثمر، إضافة لتنمية الحصانة الذاتية للطلاب ضد الأفكار الدخيلة والشعارات الهدامة، ومنع الممارسات والنقاشات، وارتداء الشعارات الرياضية التي تؤجج وتسهم في تنامي التعصب الرياضي.