لؤلؤة الجوف تحتضن خليجية الدبابات
الجوف ـ الرياضية | Thursday, 09 November 2017 - 00:00 am
تحتـضـن غـــدا الجمعة بحيرة دومة الجندل في منطقة الجوف التي يطلق عليها اسم "لؤلؤة الجـــوف" بطولة الدبابات البحرية الخليجية التي تنظمها بلدية دومة الجندل تحت رعاية الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.
وأكملت بلدية محافظة دومة الجندل استعداداتها لاستضافة البطولة على ضفاف البحيرة وسط أجواء مناخيـة ممتعة، واستقبال الجماهيـر الذيـن سـيفدون على منطقة الجوف لمتابعة البطولة التي ستكون مقصدا للجميع خلال إجازة نهاية الأسبوع.