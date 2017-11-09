ينتظر عبد الله الأسطا، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، نتائج الفحوصات التي سيخضع لها مساء اليوم لدى الدكتور عبد الواحد برناوي، استشــاري المخ والأعصــاب في المستشـفى الوطنــي في الرياض، وذلك إما بالسماح له بالمشاركة في