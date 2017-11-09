ريما بنت بندر تحفز براعم مدرسة جامعة نورة

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 09 November 2017 - 00:00 am

اختتمت فعاليات زيارة براعم مدرسة جامعة الأميرة نورة لمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، بحضور الأميرة ريما بنت بندر وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

وشاركت الأميرة ريما بنت بندر البراعم في نشاطهم الرياضي من أجل تشجيعهم وحضهم على ممارسة الرياضة بشتى أنواعها، وتعرف الأطفال على العديد من الرياضات مع المدربين السعوديين وتطبيق القوانين.

وقدمت إدارة جامعة الأميرة نورة الشكر للهيئة العامة للرياضة ولجميع أعضاء اللجنة الأولمبية ومجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، على ما قدموه من خدمات لإنجاح اليوم الخاص ببراعم مدارس جامعة الأميرة نورة.