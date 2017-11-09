انطلاق بطولة السعودية المفتوحة للتنس

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 09 November 2017 - 00:00 am

ينظم الاتحاد السعودي للتنس، بطولة المملكة المفتوحة الثانية للتنس تحت 14ـ 18 عاماً للفردي، وذلك على ملاعب معهد إعداد القادة في الرياض وملاعب الستين بالملز، وبمشاركة 65 لاعباً من 13 نادياً سعودياً.

وتنطلق اليوم منافسات البطولة في الفئتين، حيث سيشارك 34 لاعباً تحت 14 عاماً من 10 أندية، و31 لاعباً تحت 18 عاماً من 12 ناديا، على أن تلعب البطولة بنظام خروج المغلوب من الدور الــ64 لفئة الناشئين، والدور الــ32 لفئة الشباب.

وتجرى القرعة عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الخميس بحضور جميع اللاعبين والمدربين، وسيقوم بالإشراف على القرعة شارخ الشارخ الحكم العام للبطولة وجلال الفرج مسؤول المسابقات المحلية بالاتحاد.