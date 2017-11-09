هيرمانس يفرض تدريبات صباحية ومسائية

الدمام ـ حسام النصر | Thursday, 09 November 2017 - 00:00 am

واصــل المـنتخب السـعودي لكرة قدم الصالات استعداداته لمواجهة المنتخب الإماراتي غدا الجمعة، في افتتاح منافسات تصفيات غرب آسيا في العاصمة التايلاندية بانكوك، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2018 في الصين.

وأجرى الأخضر تدريباته على فترتين صباحية ومسائية بقيادة البلجيكـي ايفينـس هيرمانس مدرب المنتخب السعودي، الذي اعتمد على تقوية العضلات داخل النادي الصحي في مقر سكن المنتخب في المران الصباحي، فيما ركز في تدريبات الفترة الثانية على الجوانب الفنية التي أجريت في صالة بانكوك الدولية.