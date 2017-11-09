رئيس الرائد: لا نستطيع سداد مستحقات روابح

الرياض - الرياضية | Thursday, 09 November 2017 - 17:52 pm

أوضح فهد المطوع رئيس نادي الرائد أن الجزائري توفيق روابح مدرب الفريق السابق، رفض الحلول الودية لسداد الشرط الجزائي ورواتبه المتأخرة.



وأشار المطوع، في تصريحات لإذاعة "يو أف أم" اليوم الخميس، إلى أن إيرادات الرائد هذا الموسم محجوزة مسبقاً، ولا يمكنهم التصرف بها لصالح أمور أخرى.



وقال رئيس الرائد: "مستحقات المدرب المقال توفيق روابح تبلغ 700 ألف ريال كشرط جزائي ورواتب متأخرة، وقد رفض التعاون معنا لاستلامها على ثلاث دفعات خلال 90 يوماً على أكثر تقدير".



وأضاف الرئيس المكلف من قبل هيئة الرياضة: "فوجئت بالمبلغ المالي الكبير المستحق للمدرب الجزائري، والذي لا نستطيع سداده دفعة واحدة".



وكان روابح قد قاد فريق الرائد الأول لكرة القدم في أول خمس جولات من الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، قبل أن يقرر مجلس إدارة النادي إقالته بسبب سوء النتائج.