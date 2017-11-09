غداً.. الأخضر الأولمبي يواجه المكسيك

دويون - الرياضية | Thursday, 09 November 2017 - 22:05 pm

يخوض الأخضر الأولمبي مساء غدٍ الجمعة مباراته الثانية ضمن الدورة الدولية الودية المقامة حالياً في الصين، وسيلاقي الأخضر نظيره المكسيكي، في لقاء يجمعهما على ملعب تشيانان الرئيسي في مدينة دويون الصينية.



وعلى صعيد التدريبات، اختتم الأخضر استعداداته للقاء بحصة تدريبية اليوم على ملعب مدينة دويون، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، قسّم بعدها الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي تضم اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة المنتخب أمس أمام الصين مرانًا خفيفًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا تكتيكيًا.