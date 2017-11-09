ناشئو الهلال أبطالاً لكأس الناشئين للمرة الثانية

جدة - الرياضية | Thursday, 09 November 2017 - 21:56 pm

توج فريق الهلال لدرجة الناشئين اليوم الخميس بكأس الاتحاد السعودي لكرة القدم للناشئين للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الأهلي في المباراة النهائية، والتي أقيمت على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



وبعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية للمباراة بتعادل الفريقين سلباً، حسم الهلال لقب البطولة بعد تفوقه بركلات الترجيح بنتيجة 10-9.



وحقق الهلال لقب كأس الاتحاد السعودي للناشئين للمرة الثانية في تاريخه.