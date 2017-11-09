الأخضر ينازل البرتغال في أقوى مواجهاته الودية

الرياض - الرياضية | Thursday, 09 November 2017 - 22:43 pm

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ثاني مواجهاته الودية في معسكره بالبرتغال، والذي يأتي ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2018، ويواجه الأخضر يوم غدٍ الجمعة نظيره البرتغالي على ملعب مونسيبال دو فينتلوا في مدينة فيزو البرتغالية، في لقاء يعتبر الأقوى للأخضر في هذه المرحلة الإعدادية.



وسبق للمنتخب السعودي أن واجه المنتخب البرتغالي ضمن استعدادات الأخضر لمونديال 2006 في ألمانيا، وانتهت بفوز البرتغال بنتيجة 3-0.



ويختتم الأخضر معسكره المقام حالياً في البرتغال بمواجهة منتخب بلغاريا يوم الإثنين المقبل.