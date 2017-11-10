الاتحاد يغلق قضية بيانو بـ 671 ألفا

جدة ـ ماجد هود | Friday, 10 November 2017 - 00:00 am

نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة حمد الصنيع في إغلاق قضية جديدة من القضايا الخارجية المرفوعة ضدها والتي صدرت فيها أحكام ملزمة على النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك استمراراً لما فعلته إدارتا المهندس حاتم باعشن، وأنمار الحائلي.

وقد تم أمس إغلاق القضية رقم 22، حيث تلقى مجلس إدارة نادي الاتحاد خطاباً من الاتحاد الدولي يفيد بإغلاق قضية البرازيلي فرناندو بيانو، الذي لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي موسم 2013ـ2014 بعد أن قامت إدارة النادي برئاسة حمد الصنيع بسداد باقي مستحقات اللاعب البالغة 671 ألف ريال، كما تلقى النادي خطاباً مماثلاً من وكيل أعمال اللاعب المذكور.

يذكر أن مجلس إدارة النادي يعمل حالياً على حصر القضايا والتعامل معها بشكل سريع لضمان عدم تأثيرها على مسيرة النادي والفريق الأول لكرة القدم.