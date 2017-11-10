4 مخالفات في تجربة النهضة والفتح

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Friday, 10 November 2017 - 00:00 am

شهدت مباراة فريق النهضة الأولمبي لكرة القدم ونظيــره الفتح، الودية التي جرت أمس الخميس في ملعب نادي النهضة في الدمام، تجاوزات ومخالفات لقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، والهيئة العامة للرياضة.

وجرت المباراة دون وجود رجال الأمن وسيارة الإسعاف، إضافة إلى عدم وجود طاقم حكام رسمي لقيادة المباراة التي أدارها سليمان الخيبري مساعد مدرب الفئات السنية في نادي النهضة، وعدم ارتداء أكثر من لاعب واقي الساق "الكسارات" التي تعتبر أحد أهم الأدوات الإلزامية للاعبين

مخالفة النهضة

تأتي المخالفة من نادي النهضة كونه مستضيف المباراة على ملعبه والتي انتهت بفوز الفتح برباعية نظيفة، خاصة بعد التعميم الذي أرسله عبد الإله مؤمنة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، الأسبوع الماضي لمكاتب الهيئة العامة للرياضة، ويتضمن التأكيد على عدم إقامة أي مباراة رسمية أو ودية إلا في وجود رجال الأمن والإسعاف.

حكم مجهول

استبعد عبد العزيز الكثيري رئيس لجنة الحكام الفرعية في المنطقة الشرقية، أن يكون الحكم الذي قاد مباراة النهضة والفتح الودية التي أقيمت أمس علي ملعب الأول، حكماً رسمياً ضمن حكام الاتحاد السعودي لكرة القدم، وشدد على أن اللجنة لم تتلق أي طلب حكام من الناديين لقيادة المباراة.



واقي الساق

بيّن الكثيـــري أن المباراة شهدت عدة مخالفــات، منها إقامة المبـــاراة دون وجود سيارة الإسعـــاف ورجال الأمن وقال: "هناك مخالفة لا تقل خطورة عن المخالفات السابقــــة وهي عدم ارتداء عدد من اللاعبين واقي الساق "الكسارات".