الأهلي يحدد احتياجات الشتوية

جدة ـ عبد الغني الشريف | Friday, 10 November 2017 - 00:00 am

يعقد الأمير فهد بن خالد، رئيس النادي الأهلي اجتماعاً مع الأوكراني سيرجيو ريبروف مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي بحضور باسم أبوداود، المشرف على الفريق، وبندر الأحمدي عضو اللجنة الفنية خلال الأيام المقبلة لتحديد احتياجات الفريق للفترة الشتوية.

ويأتي الاجتماع في خطوة مبكرة من الإدارة لتحديد احتياجات الفريق الكروي قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا في نسختها المقبلة، بسبب عدم وجود توقفات في دوري المحترفين خلال الفترة المقبلة، والعمل على إنهاء متطلبات المدرب، خاصة في التعاقد مع لاعبين محليين وأجانب جدد، مع الفترة الشتوية التي ستبدأ في شهر يناير المقبل.

ويعتزم ريبروف الاستعانة بلاعب أجنبي كمحور متقدم بديلاً للمصري عبد الشافي "شيفو"، إضافــة إلى لاعبين محليين في مراكز الظهير الأيسر وقلب الدفاع والهجوم بدلاء عن أحمد الزين وعلي عواجي.