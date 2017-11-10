الرائد يختبر 4 لاعبين

الدمام ـ حسام النصر | Friday, 10 November 2017 - 00:00 am

دخل أربعة لاعبين في تجربة ميدانية في الرائد وسط تكتم كبير من قبل إدارة النــــادي، واللاعبـون هـم راشـــد الرهيـب لاعب الخليـــج السابق، وحمدان الحمــدان قائد فريق الفتــــح الأول لكرة القدم، وأحمـــد عباس لاعب نجران، ومحسن العيسى لاعــب الأهلي والباطن.

وسيخضع الرباعي للتجربـــة لمدة 3 أيام على أن يرفع الروماني سيبيريـا مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم التقرير النهـــائي فيما يخص اللاعبين وإمكانية التعاقد معهـــم أو مــع بعضهــــم من عدمه.

ويسـعــــى الرائد إلى ضم لاعبين من ذوي الخبـرة لإعادة الفـريــــق إلى المسار الصحيح، إذ لم يحصد سوى خمس نقــاط في تسع جولات .