اليوم.. أخضر الصالات يواجه الإمارات

الرياض ـ حسام النصر | Friday, 10 November 2017 - 00:00 am

يبدأ اليوم الجمعة المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات مشاركته في تصفيات غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر الحالي على صالة بانكوك الدولية عندما يواجه المنتخب الإماراتي .

وكان أخضر الصالات استعد للتصفيات على عدة مراحل كانت آخرها في العاصمة الماليزية في معسكر خارجي مغلق قبل أن يصل لبانكوك للمشاركة في التصفيات .

و أدى الأخضر السعودي مرانه الأخير أمس الخميس على الصالة التي ستحتضن مباريات التصفيات تحت قيادة البلجيكي ايفينس هيرمانس مدرب المنتخب السعودي و بحضور محمد الزهراني المشرف العام على منتخب الصالات .