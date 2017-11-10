تعزيز الشراكة الرياضية بين السعودية وبريطانيا

الرياض ـ علي الحدادي | Friday, 10 November 2017 - 00:00 am

استقبلت أمس الخميس الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في مكتبها بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض ترايسي كراوتش وزيرة الرياضة البريطانية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره محمد الحميضي مدير عام التعاون الدولي بالهيئة العامة للرياضة مناقشة أوجه التعاون الرياضي بين البلدين وبحث تعزيز البرامج المشتركة بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة الرياضة البريطانية.

من جانب آخر، التقت ترايسي كرواتش وزيرة الرياضة البريطانية بالدكتور صالح القنباز رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بحضور عبدالعزيز المسعد أمين عام اللجنة.

و جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ووزارة الرياضة البريطانية.