3 مواجهات في دوري قدم الجامعات

الرياض ـ واس | Friday, 10 November 2017 - 00:00 am

تنطلق غدا السبت منافسات الجولة الثانية لدوري كرة قدم الجامعات (ب) ، الذي ينظمه ويشرف عليه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بإقامة 3 لقاءات.

ويلتقي فريق جامعة تبوك على ملعب أكاديمية المدينة العسكرية في تبوك مع نظيره فريق الجامعة الإسلامية.

و يستضيف فريق جامعة الملك سعود للعلوم الصحية على ملعبه بالرياض نظيره فريق جامعة الملك سعود، ويتواجه فريقا جامعتي جدة وشقراء على ملعب الأول بمحافظة جدة.

وكانت نتائج الجولة الأولى للدوري أسفرت عن فوز جامعة حائل على جامعة تبوك 4 ـ 1 في اللقاء الذي جمعهما بحائل، وتخطى فريق جامعة سعود على ملعبه بالرياض نظيره فريق جامعة جدة 5 ـ 2 وفاز فريق جامعة شقراء على نظيره فريق جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 6 ـ 0.