الشباب: لن نتنازل في قضية العويس والأهلي: سنتابع التحقيقات

الرياض - الرياضية | Friday, 10 November 2017 - 17:41 pm

تقدم مجلس إدارة نادي الشباب بالشكر لتركي آل الشيخ، رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة، على إعادة فتح التحقيق في قضية انتقال الحارس محمد العويس إلى الأهلي في الفترة الشتوية الماضية، ومحاربة كل ما من شأنه الإخلال بالعدالة والتنافس الرياضي الشريف بكافة صوره.



وبث الشباب بياناً إعلامياً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) جاء فيه :"تؤكد إدارة نادي الشباب أن موقف مسيرو النادي في قضية توقيع الحارس محمد العويس للنادي الأهلي، كان ثابتا من اليوم الأول، وحتى اتضحت الصورة بشكلها النهائي مساء أمس الخميس، وأن مسيرو النادي أخذوا على عاتقهم حفظ حقوق النادي من كافة الأوجه، وعدم التنازل عن أي حق من حقوقه مهما كلف الأمر".



من جانبه أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً أكد خلاله متابعته لكافة الخطوات القانونية التي يقوم بها الاتحاد السعودي بشأن قضية الحارس محمد العويس.



وأضاف البيان الأهلاوي: "سيسعى مجلس إدارة النادي لتقديم دفوع وأسانيد النادي ومنسوبيه في ظل كافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة".