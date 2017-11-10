الجاسم: ودية البرتغال ستعود بالفائدة على لاعبي الأخضر

الرياض- الرياضية | Friday, 10 November 2017 - 17:46 pm

أكد تيسير الجاسم لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن جميع لاعبي الأخضر يتطلعون لمواجهة البرتغال الودية الليلة باهتمام بالغ لما ستحمله من قيمة فنية عالية، مشيراً إلى انها ستعود بالفائدة الكبيرة على المنتخب قبل المونديال الروسي.



وقال الجاسم :"مثل هذه المواجهات تستغل في جوانب عدة إذ انها ترفع من القيمة الفنية وتعززها بطريقة إيجابية عالية، وكذلك محطة للوقوف على الأخطاء، لذا نتطلع لتحقيق الفائدة العالية".



وعن تحقيق الفوز في هذه المواجهة قال: "المنتخب السعودي لا تنقصه ثقافة الفوز لكننا سنعمل على تعزيزها في كل مباراة نخوضها، فطموح اللاعب في كل مباراة يلعبها الفوز فإذا فقد هذا الطموح أصبح التنافس بلا قيمة لذلك فإن أي مواجهة نلعبها حتى وإن كانت ودية فطموحنا وهدفنا الفوز فيها".