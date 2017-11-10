نيمار يقود البرازيل للفوز على اليابان ودياً

باريس - رويتر | Friday, 10 November 2017 - 19:13 pm

سجل نيمار هدفاً من ركلة جزاء وأهدر أخرى بعدها بخمس دقائق خلال فوز سهل 3-1 على اليابان، في مباراة ودية بمدينة ليل الفرنسية اليوم الجمعة، استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2018.



وهذا الفوز رقم 13 للبرازيل في 16 مباراة منذ تولى المدرب تيتي القيادة في يونيو 2016، وشهد اللقاء هدفاً من تسديدة رائعة لمارسيلو وآخر من جابرييل جيسوس.



وخاضت البرازيل ولأول مرة مباراة تشهد الاستعانة بحكم الفيديو واستفادت بطلة العالم خمس مرات من هذه التقنية سريعاً.



وتعرض فرناندينيو لاعب وسط البرازيل لعرقلة من مايا يوشيدا ورغم استئناف اللعب طلب الحكم إعادة اللقطة عبر الفيديو وقرر احتساب ركلة جزاء.



ونفذ نيمار الركلة بنجاح وبعد أربع دقائق نال منتخب بلاده ركلة جزاء أخرى إثر عرقلة ضد جابرييل جيسوس دون اللجوء لحكم الفيديو هذه المرة.



لكن هذه المرة تصدى الحارس ايجي كاواشيما لركلة نيمار، لكن مارسيلو عزز تقدم البرازيل بهدف من تسديدة رائعة في الدقيقة 17.



وسدد يوشيدا ركلة حرة ارتدت من العارضة لكن البرازيل بدت أكثر خطورة وأضافت هدفاً ثالثا في الدقيقة 35.



ومرر ويليان الكرة إلى دانيلو في الناحية اليمنى الذي أرسلها عرضية نحو جيسوس ليهز مهاجم مانشستر سيتي الشباك.



وحفظت اليابان ماء الوجه عندما قلصت الفارق بضربة رأس من تومواكي ماكينو بعد ركلة ركنية في الدقيقة 63.



وأحرز كينيو سوجيموتو هدفاً آخر لليابان قرب النهاية لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.