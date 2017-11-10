الجزائري نغيز يخلف عبدالوهاب في أحد

المدينة المنورة - الرياضية | Friday, 10 November 2017 - 20:12 pm

أعلن نادي أُحد صاحب المركز الأخير في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة، تعاقده مع المدرب الجزائري نبيل نغيز لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول بالنادي خلفاً للمدرب السعودي عبد الوهاب ناصر.



ويتذيل فريق أُحد الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء سلم الترتيب بخمس نقاط من تسع مباريات، جمعها من انتصار واحد وتعادلين، بينما خسر في ست مباريات.



وكتب أحد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعاقد أُحد مع الجزائري نبيل نغيز مدرب نصر حسين الجزائري الذي شارك في البطولة العربية للأندية في مصر مؤخراً".



واتفق نغيز مع نادي حسين داي الجزائري على فسخ عقده بالتراضي عقب الفوز 1-0 على مولودية الجزائر أمس الخميس.



يشار إلى أن مدرب أحد الجديد سينضم إلى مواطنه عز الدين دوخه حارس الفريق الأول حالياً.