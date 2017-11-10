الاتحاد الأوروبي يمنع إيفرا من المشاركة في البطولات الأوروبية

برلين - الألمانية | Friday, 10 November 2017 - 18:21 pm

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة، منع باتريس إيفرا مدافع فريق مرسيليا الفرنسي لكرة القدم، من المشاركة في البطولات الأوروبية حتى نهاية الموسم، بعدما قام بركل أحد المشجعين.



وتلقى إيفرا، الذي شارك كبديل مع فريقه أمام فيتوريا جيماريش الأسبوع الماضي بالدوري الأوروبي البطاقة الحمراء، بعدما شارك في شجار قبل المباراة، وأظهرت الصور إيفرا وهو يوجه ركلة إلى أحد مشجعي مرسيليا كجزء من مشادة كلامية.



وحظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيفرا من المشاركة في البطولات الأوروبية حتى يوم 30 يونيو 2018 وغرمته عشرة آلاف يورو.



وتم تغريم مرسيليا 25 ألف يورو بسبب اقتحام جماهيره أرضية الملعب، وإشعال الألعاب النارية وبعض الأضرار الأخرى، كما تم تغريم فيتوريا خمسة آلاف يورو بسبب اقتحام الجماهير للملعب والأضرار التي افتعلتها الجماهير.



وكان نادي مرسيليا قد أوقف إيفرا 36 عاماً لحين الانتهاء من التحقيقات الداخلية التي أجراها النادي حول الواقعة.