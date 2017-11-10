تشافي هيرنانديز يتوجه إلى التدريب

ترجمة- حسن أبوزينب | Friday, 10 November 2017 - 21:08 pm

كشف أسطورة نادي برشلونة تشافي هيرنانديز عزمه اعتزال الملاعب في نهاية هذا الموسم والاتجاه إلى البحث عن رخصة للتدريب. يذكر أن شافي البالغ من العمر 37 عاما صنع منجزات تاريخية مع برشلونة ومنتخب إسبانيا حيث قاد الفريق الكتالوني للفوز بثمانية ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا كما قاد منتخب الثيران بلقب لبطولة كأس العالم ولقبين لأمم أوروبا وذلك قبل أن يلتحق بالسد القطري منهيا مشواره هناك، إلا أنه اعترف مؤخرا إن جسده بدأ يخذله متمردا عليه ولم يعد يلبي طموحاته. وأعرب شافي الذي شارك في 133 مباراة دولية لإسبانيا عبر 14 عاما إلى صحيفة سبورت عن سعادته أنه لم يتعرض لأية إصابات تبعده من المستطيل الأخضر مشيرا بأنه يأمل الحصول على رخصة التدريب العام المقبل. فيما ذكرت الصحيفة أن شافي الذي يعتبرأحد أكثر لاعبي الوسط ذكاءا سيتجه إلى نفس الطريق الذي اختاره مواطنه جوارديولا الذي تألق في نجوميته الكروية في النادي الكتالوني قبل أن يتجه للتدريب في ألمانيا مع بايرن ميونخ ثم انتقل من هناك ليواصل المهمة مع مدرب مانشستر سيتي. وكشف شافيز أنه لا يستطيع إخفاء حلمه بتولي تدريب نادي برشلونة مستقبلا ولكن عليه التجهيز لهذه المهمة التي لن تنتهي وتتحقق خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة بل ربما تحتاج لأعوام.