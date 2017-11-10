كلاوديمير يعود ويشارك في تدريبات الأهلي

جدة - الرياضية | Friday, 10 November 2017 - 21:49 pm

شارك البرازيلي كلاوديمير لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم في التدريبات اليوم الجمعة بعد وصوله إلى جدة عقب انقضاء إجازته خارج المملكة برفقة زميله ليوناردو الذي من المقرر أن يصل غداً السبت.



وكان الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق الأهلاوي قد عمد خلال الحصة التدريبية التي أجريت على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية على تنويع التدريبات ما بين اللياقة والتكتيكية التي تركزت على التمرير في مساحات ضيقة اختتمها بمناورة على منتصف الملعب شهدت حماسا كبيرا بين اللاعبين.



وشهدت التدريبات مشاركة ياسر المسيليم بعد تعافيه من الإصابة، فيما واصل النيجيري ابوابونا غيابه بسبب الإصابة التي يعاني منها في مفصل القدم.