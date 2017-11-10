إصابة جديدة تبعد بيل عن ريال مدريد

مدريد - الفرنسية | Friday, 10 November 2017 - 19:28 pm

تعرض جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لإصابة في عضلة الفخذ، يغيب على إثرها عن الفريق لمدة تقارب الشهر، وذلك وفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية إسبانية.



ولم يلعب الجناح الويلزي مع الريال منذ أن فاز الريال على بوروسيا دورتموند 3/1 في دوري أبطال أوروبا يوم 26 سبتمبر الماضي بسبب إصابة في ربلة الساق.



وذكر بيان نشره النادي :"شعر لاعبنا جاريث بيل ببعض الآلام في قدمه اليسرى في نهاية تدريبات الفريق وخضع لفحوص طبية".



وتوقعت صحيفة "آس" الإسبانية غياب اللاعب فترة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، حيث يغيب عن سبع مباريات للفريق، ومع ذلك لم يضع الريال جدولاً زمنيا لشفاء اللاعب.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الريال يأمل أن يتمكن بيل من اللحاق بمباراة الديربي أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني، المقرر إقامتها يوم 18 من الشهر الجاري.



وأبتلي بيل بالإصابات منذ إنضمامه للريال في صيف 2013.