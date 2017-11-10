السنغال تتأهل إلى كأس العالم 2018

رويترز | Friday, 10 November 2017 - 19:12 pm

تأهلت السنغال إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا بعد فوزها 2-0 على مضيفتها جنوب أفريقيا اليوم الجمعة، قبل جولة على نهاية التصفيات.



ورفعت السنغال رصيدها إلى 11 نقطة في المجموعة الرابعة بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو والرأس الأخضر، وسبع نقاط عن جنوب أفريقيا متذيلة الترتيب.



وستشارك السنغال في النهائيات للمرة الثانية في تاريخها، بعدما بلغت دور الثمانية في نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.



وأحرز ديافرا ساكو الهدف الأول للسنغال بعد 12 دقيقة، وعزز الضيوف النتيجة في الدقيقة 39 عندما سجل ثامسانكا مخيزي مدافع جنوب أفريقيا هدفا بالخطأ في مرماه.