السعودي يتصدر دورة الصين الأولمبية

الرياض - الرياضية | Saturday, 11 November 2017 - 00:00 am

فاز المنتخب السعودي الأولمبي على نظيره المكسيكي بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورة الدولية الودية بالصين. وسجل هدفي المنتخب الأولمبي عبدالعزيز العرياني عند الدقيقة 14 ومحمد السبيعي عند الدقيقة "90+1".

وبذلك يتصدر الأخضر الأولمبي ترتيب المنتخبات المشاركة في الدورة الدولية برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على المنتخب الصيني 2-0، وتبقى للأخضر لقاء ثالث أمام منتخب كوريا الشمالية الأولمبي غدا الأحد في ختام الدورة.

ودخل دانيال تيجالي مدرب الأخضر الأولمبي المباراة بقائمة ضمت: محمد اليامي وعبدالله حسون، وعلي لاجامي، وعبدالإله العمري، وسامي النجعي، وراكان العنزي، وفهد الجميعة، وحسين سالم، وعبدالعزيز العرياني، وعبدالله مجرشي، وأسامة الخلف. وحضر في دكة البدلاء أمين البخاري، وفهد الحربي، ويوسف الحربي، وعون السلولي، وعبدالله الخيبري، وجابر عسيري، وفهد الرشيدي، ومحمد السبيعي، ومنصور المولد، ومتعب المفرج، ومختار علي، وفارس عابدي.