الجزائري نجيز يبدأ مع أحد بالاتفاق

المدينة المنورة - سعود الحبيشي | Saturday, 11 November 2017 - 00:00 am

تعاقد نادي أحد رسميا مع الجزائري نبيل نجيز للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للسعودي عبدالوهاب الحربي الذي قدم استقالته عقب خسارة الفريق أمام الفيصلي 1-3 في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ولم تفصح الإدارة الأحدية عن قيمة عقد المدرب الذي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعد تجربه نجيز مع فريق أحد الأولى له خارج الجزائر، حيث سبق أن قاد منتخب بلاده أمام منتخب سيشيل في التصفيات الإفريقيه المؤهله إلى كأس الأمم الإفريقية هذا العام خلفا للفرنسي كريستيان جوركوف.

ومن المقرر أن يصل نجيز إلى المدينة المنورة بعد غد الإثنين، وسيتولى مهمة الإشراف على الفريق في مباراته الدورية أمام الاتفاق الخميس المقبل، ضمن الجولة العاشرة لدوري المحترفين السعودي، حيث تابع المدرب عددا من مباريات أحد وكان على اتصال مستمر بشكل يومي مع مواطنه محمد الشربيني مساعد المدرب.