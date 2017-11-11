اليد السعودية تتخطى العراق في افتتاح العربية

جدة ـ الرياضية | Saturday, 11 November 2017 - 00:00 am

اكـتسح المـنـتخب السـعودي للناشئين لكرة اليد نظيره العراقي 33-20، في أولى مبارياته بالبطولة العربية التاسعة لمنتخبات الناشئين "مواليد 2000"، المقامة في صالة الهيئة العامة للرياضة في مدينة جدة، وتستمر حتى السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري.

ويشارك 6 منتخبات عربية في البطولة التي افتتحت أمس بحضور تركي الخليوي رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد وعدد من أعضاء الاتحادين العربي والسعودي، والمنتخبات المشاركة هي "السعودية وعمان والعراق ومصر وتونس والمغرب".



مرتضى الأفضل

تسلم مرتضى أحمد لاعب المنتخب السعودي جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية والعراق من عبدالرحيم الزويهري عضو اللجنة الفنية بالبطولة.



تونس تكسب

وفي المباراة الثانية، تفوق المنتخب التونسي على نظيره العماني 37-17، وتسلم محمد فراس لاعب تونس جائزة أفضل لاعب في مباراة تونس وعمان من خالد الرشيد مدير البطولة.



مباريات اليوم

وتقام اليوم السبت 3 مباريات، الأولى بين مصر والعراق عند الثانية والنصف ظهراً ، فيما يلتقي المنتخب السعودي مع المنتخب العماني عند الرابعة والنصف عصراً، وتتبعها عند الساعة السادسة والنصف مباراة تونس والمغرب.

غياب المنيع

يشارك محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد في اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية الحادية والعشرين للاتحاد الآسيوي لكرة اليد المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. وكان المنيع اجتمع قبلها مع د.حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومن المنتظر أن يعود المنيع الثلاثاء المقبل لحضور ما تبقى من البطولة العربية المقامة في جدة.