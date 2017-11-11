أخضر الصالات يعادل الإمارات في الآسيوية

الدمام ـ حسام النصر | Saturday, 11 November 2017 - 00:00 am

تعادل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات أمس الجمعة مع منتخب الإمارات 1ـ1، في افتتاح تصفيات غرب آسيا التي تستضيفها العـاصــمــة الــتايلاندية بانكوك خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا في الصين.

وتمكن فارس آل مالح لاعب المنتخب الوطني من معادلة النتيجة في المباراة التي أقيمت في صالة بانكوك الدولية، بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة الرابعة من زمن المباراة.

وسيــخوض الـمنتخب اليوم السبت ثاني مبارياته خلال التصفيات، حيث يواجه منتخب البحرين.

مــن جــانــبـه، أرجع ايفينس هيرمانس مدرب المنتخب السعودي لكرة قدم الصــــالات الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي إلى تراجع لاعبي المنتخب مع بداية المباراة، إلى أن تمكن منتخب الإمارات من تسجيل هدف التقدم المبكر، وأكد ايفينس خلال المؤتمر الصـحـفـي بـعـد المباراة حرصهم على تحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام منتخب البحرين.