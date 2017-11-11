دولي الكاراتيه يحدد معايير الأولمبياد

تينيريفي ـ واس | Saturday, 11 November 2017 - 00:00 am

اعتمد الاتحاد الدولي للكاراتيه إقامة 7 جولات من الدوري العالمي للكاراتيه الممتاز الفئة الأولى للعام المقبل 2018م، وذلك خلال اجتماعه الأخير في إسبانيا، برئاسة أنطونيو إسبونوس رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي، يتقدمهم الدكتور إبراهيم القناص عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه.

وكشف القناص أن الجولات السبع ستقام في مدن باريس "فرنسا" ودبي "الإمارات العربية المتحدة" وروتردام "هولندا" والرباط "المغرب" وإسطنبول "تركيا" وبرلين "ألمانيا" وطوكيو "اليابان" خلال عام 2018.

وأوضح القناص أنه تم خلال الاجتماع مناقشة معايير التأهل لدورة الألعاب الأولمبية للشباب في بوينس آيرس 2018 والدورة الأولمبية في طوكيو 2020، وتم استعراض القضايا المتعلقة بتوزيع الرياضيين لأول مرة لأولمبياد الكاراتيه في التجمعات.