ختام المهرجان الشبابي الرياضي في بيت فيصل

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 11 November 2017 - 00:00 am

اختتـمت مـساء أمـس فـعاليات المهرجـان الشبابـي الرياضي، الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة ممثلةً بالإدارة العامة للهيئات الشبابية، بالتعاون مع بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب بمقر البيت في الرياض، وذلك بحضور سليمان المسند وكيل الهيئة العامة للرياضة المساعد لشؤون الشباب ومحمد الخربوش الأمين العام للجمعية العربية السعوية لبيوت الشباب.

وتضـمـن المـهرجـان الـعديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والرياضية والشبابية الترفيهية من بيوت الشباب والمدارس والأحياء، بالإضافة إلى معرض للتصوير الضوئي وندوة تثقيفية عن تعزيز ثقافة المواطنة لدى الشباب ومسابقات في كرة القدم وكرة القدم الإلكترونية "البلاي ستيشن" ومسابقات في تنس الطاولة والبلياردو إضافة إلى عدد من الفعاليات الترفيهية للفــوت دارت وفـعـاليـات التارقيت شوتنق و"الجلسة الشبابية".