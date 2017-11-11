فاز المنتخب السعودي الأولمبي على نظيره المكسيكي بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورة الدولية الودية بالصين. وسجل هدفي المنتخب الأولمبي عبدالعزيز العرياني عند ا