تعزيز الهوية بالجداريات
الرياض - واس | Saturday, 11 November 2017 - 00:00 am
خاطبت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجدان النشء وصغار السن، للتعريف بالهوية التاريخية، والحضارة السعودية والتاريخ السعودي المعاصر، وخصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، موقعا لرسم آثار المملكة بخاصية "ثلاثي الأبعاد" عبر الاستعانة بأحد فناني الرسم، إلى جانب مسرح مفتوح استضاف أهم وأبرز العروض والفنون الفلكلورية الشعبية مثَّلت جميع مناطق المملكة، وشملت الفعاليات تنفيذ 4 جداريات فنية أشرف عليها فنانون تشكيليون سعوديون