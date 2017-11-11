دوليو الهلال يلتحقون بمعسكر أبوظبي

أبوظبي- الرياضية | Saturday, 11 November 2017 - 16:42 pm

التحق لاعبو الهلال الدوليون اليوم السبت بمعسكر الفريق الهلالي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعداداً لذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 في الرياض أمام الفريق الياباني أوراوا، حيث وصلوا من لشبونة عبر طائرة خاصة وفرها اتحاد القدم السعودي.



على ذات الصعيد، وصل نواف العابد لاعب الهلال صباح اليوم إلى أبوظبي بعد أن كشف على إصابته لدى استشاري جراحة الأوتار الضامة في عيادته بباريس جيليس ريبول.



على الصعيد الميداني، واصل لاعبو فريق الهلال صباح اليوم تدريباتهم الاعتيادية، حيث قسّم الأرجنتني رامون دياز لاعبيه إلى مجموعتين، حيث أدت كل مجموعة عددًا من التدريبات البدنية في صالة الإعداد البدني.