لاعبة كرة قدم تتهم بلاتر بالتحرش الجنسي

لشبونة - الفرنسية | Saturday, 11 November 2017 - 17:09 pm

اتهمت هوب سولو، إحدى أبرز نجمات كرة القدم في الولايات المتحدة، جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتحرش بها جنسياً على هامش احتفال جوائز عام 2013، بينما اعتبر السويسري هذه الادعاءات "سخيفة".





وقالت حارسة المرمى سولو (31 عاما) أن بلاتر (81 عاما) الموقوف عن النشاط الكروي في أعقاب فضائح الفساد التي هزت الفيفا منذ عام 2015، تحرش بها قبيل قيامها بتقديم جائزة خلال الحفل السنوي الذي يقيمه الاتحاد.



ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، اعتبر بلاتر الادعاءات "سخيفة وعبثية".



وأحرزت سولو مع منتخب بلادها كأس العالم مرة واحدة، والذهبية الأولمبية مرتين. وأشارت في تصريحاتها إلى أن التحرش الجنسي من قبل المسؤولين الذكور يشكل مشكلة دائمة في كرة القدم النسائية.



وأضافت "رأيت ذلك طوال مسيرتي، وأرغب في ان أرى المزيد من الرياضيات يتحدثن عن تجاربهن الأمر خارج عن السيطرة، ليس فقط في هوليوود، بل في كل مكان".



وتولى بلاتر رئاسة الاتحاد الدولي 17 عاما، قبل إيقافه في 2015 لمدة ستة أعوام عن ممارسة "أي نشاط يتعلق بكرة القدم" من قبل القضاء الداخلي للفيفا.