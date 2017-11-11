تركي آل الشيخ: الأخضر خرج بفوائد عديدة من ودية البرتغال

الرياض- الرياضية | Saturday, 11 November 2017 - 17:36 pm

أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة أن المنتخب السعودي الأول خرج بفوائد عديدة من مواجهة البرتغال الودية بغض النظر عن نتيجة المباراة التي كانت غير مرضية.



وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خسر تجربته أمام البرتغال 3-0 في المباراة التي جرت أمس في مدينة لشبونة البرتغالية حيث يقيم الأخضر معسكره الإعدادي تأهباً لخوض مونديال العالم 2018 في روسيا.



وذكر رئيس هيئة الرياضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"شاهدت مباراة منتخبنا مع البرتغال، والحقيقة أن النتيجة غير مرضية، لكن أثق أننا خرجنا بفوائد فنية أكبر من هذه التجربة القوية".



وأضاف تركي آل الشيخ: "المنتخب لعب أمام بطل أوروبا، وجماهيره الكثيفة، وهي تجربة لابد أنها ستساهم في رسم شخصية فريق نعده للمونديال بطريقة مناسبة".



وتطرق رئيس الهيئة للأجهزة الفنية والإدارية في الأخضر، قائلاً :" أثق أن الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخب تسير بتصاعد جيد في التحضير للمونديال، ونحن كجماهير ومسئولين سنسعى لمساعدتهم في الوصول للهدف الذي نتطلع له جميعا".



واختتم آل الشيخ حديثه، قائلاً :" سيظل الأخضر أولاً، وبالتوفيق إن شاء الله له في المباريات القادمة وفي برنامجه التحضيري لروسيا 2018".